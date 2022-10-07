اليوم السابع
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الداخلية تضبط 184 قطعة سلاح و452 قضية مخدرات

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:29 م
الداخلية تضبط 184 قطعة سلاح و452 قضية مخدرات حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (184) قطعة سلاح نارى ، (452) قضية مخدرات وتنفيذ (89655) حكم قضائى متنوع.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت جميع دائرة الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.
 
أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (29) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 33متهم لعدد 11منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7543) حكم قضائى متنوع وضبط (14) قطعة سلاح نارى وأبيض.
 
 
 

حملات امنيه

تجارة السلاح

ترويج المخدرات

اخبار الحوادث



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