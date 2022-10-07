"الداخلية" تضبط شحنة مخدرات بقيمة 1.4 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة ، مُتخذين من قرية العدوة بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.. وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم على النحو التالى:

(أحد العناصر شديدة الخطورة الإجرامية، زوجته) حيث أمكن ضبط زوجته وعثر بمسكنهما بدائرة المركز على (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 25 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - طبنجة صوت - مبلغ مالى).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة المركز وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 15 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول) .

ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 70 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول).

ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال تواجده بمسكنه بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,400,000 جنيه) تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.