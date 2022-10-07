الجفاف يقضى على 50% من مساحة زراعة القمح وفول الصويا في الأرجنتين

فاطمة شوقى

يستمر الجفاف فى تهديد المناطق الزراعية الأكثر إنتاجية في الأرجنتين، ويقضى على مساحات كبيرة من المحاصيل التقليدية للقمح والذرة والشعير والذرة الرفيعة وفول الصويا، وفقا لصحيفة "التيمبو" التشيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن 51.1٪ من المساحة المزروعة لديها حالة مياه شبه جافة، وفى حال استمرار هذا السيناريو في الأسابيع المقبلة، فمن المتوقع خفض الإنتاج الجديد من 17.5 مليون طن من القمح ، حسب تقديرات الكيان.

وأوضحت الصحيفة أنه في حال استمرار نقص الرطبة في إعاقة استعادة الساحات المتأخرة في الزراعة واذا لم تكن هناك نزول امطار خلال السبعة أيام المقبلة، فقد يتدهور الوضع ويؤثر على باقى الحبوب .

وفي الوقت نفسه ، يؤدي نقص الرطوبة الكافية في التربة أيضًا إلى تعقيد تقدم زراعة الذرة، وخاصة فشل دمج مربعات الذرة المخصصة للحبوب التجارية في اكتساب الزخم.

وفي الوقت الذي تمر فيه الأسابيع الأخيرة من نافذة الزراعة المبكرة في وسط المنطقة الزراعية ، فإن العمل يحافظ على تأخيرات كبيرة على أساس سنوي تحدث بتأخير قدره 7 % مقارنة بالعام السابق. التقدم في العمل المسجل هو 14 ٪ من توقعات البذر لعام 2022/23 البالغة 7.7 مليون هكتار، وتمثل هذه المساحة ، 200 ألف هكتار أقل من تلك المزروعة في المحصول السابق والذى كان 7.7 مليون هكتار.