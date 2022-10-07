التخطيط: إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء

كتبت أسماء أمين

يستحوذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجّهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 28%، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 22.6%، وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاع الصرف الصحي بنسبة 8.1%، المياه بنسبة 7.9%، قطاع التعليم بنسبة 7.6%.

ويصل حجم الاستثمارات الحكومية بخطة 22/2023 لتنمية محافظة شمال سيناء بلغت حوالي 5 مليارات جنيه، نحو 80% منها أي ما يقدر بـ 4 مليارات جنيه ممولة من الخزانة العامة، حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وعن أهم البرامج التنموية الـمُستهدف تنفيذها في محافظة شمال سيناء خلال عام الخطة، والتي تضم أبرزها في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، إنشاء 8 تجمعات زراعية بمحافظة شمال سيناء، وإنشاء البنية الأساسية اللازمة لزراعة 13 تجمعًا تنمويًا بشبة جزيرة سيناء، وفي مجال الصرف الصحي، تضمنت المشروعات وفقًا للتقرير مشروع توفير الاحتياجات لمواجهة الأمطار، مد خدمة الصرف الصحي بمناطق المحافظة.

وفيما يتعلق بالمشروعات في مجال الخدمات الأخرى، وقطاع المياه، أشار التقرير إلى أبرز المشروعات المتمثلة في توفير مناخ ملائم للعمل، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتهيئة مناخ مناسب للعاملين بالمديرية بهدف تحسين أداء الخدمة المقدمة للجمهور، إتاحة وحدات مناسبة وملائمة للمواطنين محدودي الدخل وتوفير حياة ملائمة لهم وتنفيذ المشروع القومي للإسكان باعتباره أحد المشروعات القومية التي توليها الحكومة اهتمامًا كبيرًا، إحلال وتجديد محطات شبكات مياه الشرب بمراكز المحافظة، إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بالعريش.