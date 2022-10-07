التحقيقات: المتهم بترويج المخدرات حاول الهرب من القوة الأمنية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة حول واقعة ضبط عاطل بحوزته 3.5 كيلو من مخدر الحشيش، أن المتهم قام بجلب المواد المخدرة من إحدى المحافظات بقصد ترويجها على عملائه في منطقة المرج، وأنه حاول الهرب من القوة الأمنية المكلفة بالقبض عليه، فور شعوره بهم في الشارع الذى كان يتواجد به لتوزيع تجارته غير المشروعة.

فيما أثبت تقرير المعمل الكميائى عن ثبوت إيجابية العينات المرسلة له من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة المتهم، وأنها من مشتقات المواد المخدرة المدرجة المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، تفيد بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطًا غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذًا من محل سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3.500 كيلو جرام- مبلغ مالي- هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للتواصل بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.