التحريات تكشف ملابسات مصرع طفل داخل مسكنه في أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية، في مصرع طفل داخل مسكنه في أطفيح، وأشارت التحريات إلى أن حبل "المرجيحة"، التف حول رقبة الطفل، ما أسفر عن اختناقه ووفاته.

وتبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود أي إصابات ظاهرية بها، سوى آثار اختناق حول الرقبة، وبسؤال أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فقررت النيابة التصريح بدفن الجثة، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل داخل مسكنه في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفل لقى مصرعه خلال اللعب، حيث التف حبل المرجيحة حول رقبته، مما أسفر عن اختناقه ومصرعه.

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.