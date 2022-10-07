اليوم السابع
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التبكير إلى المسجد..8 سنن ليوم الجمعة يستحب للمؤمن فعلها قبل الصلاة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:00 ص
التبكير إلى المسجد..8 سنن ليوم الجمعة يستحب للمؤمن فعلها قبل الصلاة سنن يوم الجمعة
كتب لؤى على

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صلاة الجمعة شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها.
 
والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".
 
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سنن يوم الجمعة

صلاة الجمعة

خطبة الجمعة

التطيب



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