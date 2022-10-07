البنتاجون يقلل من تحذيرات بايدن: لا نرى مؤشراً لاعتزام بوتين استخدام أسلحة نووية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لا تزال لا ترى أي مؤشرات على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لإطلاق أسلحة نووية، وذلك بعد أن حذر الرئيس جو بايدن من خطر "أرمجيدون" نووي أى احتمالية استخدام الأسلحة النووية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيه تود بريسيلي في بيان لـصحيفة بوليتكو إن تعليقات بايدن تظهر مدى جدية الولايات المتحدة في التعامل مع تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية.
وقال "ومع ذلك - ولكي نكون واضحين: لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا لدينا مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية وشيكة".
كما أخبر مسؤولون أمريكيون بوليتيكو أنه لم يتغير شيء على الجبهة النووية خلال الـ 24 ساعة الماضية. وقال الجنرال باتريك رايدر للصحفيين إن الوزارة ليس لديها أي معلومات من شأنها أن تجعلها تغير وضعها النووي.
وكان مضمون تصريحات بايدن مختلفة مقارنة بالتعليقات التي أدلى بها مسؤولون من إدارته ، والتي كانت محسوبة بدرجة أكبر، بحسب الصحيفة، حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مؤخرًا إن الولايات المتحدة تأخذ تهديدات بوتين على محمل الجد ، لكنها لا ترى أي مؤشرات على أنه يخطط لاستخدام أسلحة نووية.
وتابع بريسيلي: "إن هذا النوع من الخطاب غير المسؤول الذي رأيناه لا يمثل وسيلة لزعيم دولة مسلحة نوويًا للتحدث" ، مشيرًا إلى أن الرئيس أوضح أن "أي استخدام للأسلحة النووية على أي نطاق سيكون كارثيًا على العالم وسيترتب عليه عواقب وخيمة ".
وقال "لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبدًا ، مضيفًا أن وزارة الدفاع ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
ومساء الخميس ، أصدر بايدن تحذيرا خلال تصريحات في حفل جمع تبرعات ديمقراطي في نيويورك ، وقارن تهديدات بوتين الأخيرة باستخدام سلاح نووي بأزمة الصواريخ الكوبية عام 1962 ، وهي اللحظة التي اقتربت فيها القوتان العظميان من أزمة نووية.
وقال بايدن: "في المرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية ، لدينا تهديد مباشر باستخدام سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه لا أعتقد أن هناك أي شيء مثل القدرة على [استخدام] سلاح نووي تكتيكي وليس في نهاية المطاف مع ارمجيدون."
ووفقا للتقرير، تمتلك روسيا أكثر من 1900 رأس نووي تكتيكي ، وفقًا للتقديرات العامة.
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