اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البنتاجون يقلل من تحذيرات بايدن: لا نرى مؤشراً لاعتزام بوتين استخدام أسلحة نووية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:15 م
البنتاجون يقلل من تحذيرات بايدن: لا نرى مؤشراً لاعتزام بوتين استخدام أسلحة نووية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لا تزال لا ترى أي مؤشرات على أن الرئيس الروسي ‏‏فلاديمير بوتين يخطط لإطلاق أسلحة نووية، وذلك بعد أن حذر الرئيس جو بايدن من ‏خطر ‏‏"أرمجيدون" نووي أى احتمالية استخدام الأسلحة النووية.‏
 
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيه تود بريسيلي في بيان لـصحيفة بوليتكو إن ‏تعليقات ‏بايدن تظهر مدى جدية الولايات المتحدة في التعامل مع تهديدات بوتين ‏باستخدام ‏الأسلحة النووية.‏
 
وقال "ومع ذلك - ولكي نكون واضحين: لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي ‏‏الاستراتيجي ولا لدينا مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية وشيكة".‏
 
كما أخبر مسؤولون أمريكيون بوليتيكو أنه لم يتغير شيء على الجبهة النووية خلال الـ 24 ‏‏ساعة الماضية. وقال الجنرال باتريك رايدر للصحفيين إن الوزارة ليس لديها أي معلومات ‏‏من شأنها أن تجعلها تغير وضعها النووي.‏
 
وكان مضمون تصريحات بايدن مختلفة مقارنة بالتعليقات التي أدلى بها مسؤولون من ‏‏إدارته ، والتي كانت محسوبة بدرجة أكبر، بحسب الصحيفة، حيث قال مستشار الأمن ‏القومي جيك سوليفان ‏مؤخرًا إن الولايات المتحدة تأخذ تهديدات بوتين على محمل ‏الجد ، لكنها لا ترى أي ‏مؤشرات على أنه يخطط لاستخدام أسلحة نووية.‏
 
وتابع بريسيلي: "إن هذا النوع من الخطاب غير المسؤول الذي رأيناه لا يمثل وسيلة ‏‏لزعيم دولة مسلحة نوويًا للتحدث" ، مشيرًا إلى أن الرئيس أوضح أن "أي استخدام ‏‏للأسلحة النووية على أي نطاق سيكون كارثيًا على العالم وسيترتب عليه عواقب وخيمة ‏‏‏".‏
 
وقال "لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبدًا ، مضيفًا أن وزارة الدفاع ‏‏ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.‏
 
ومساء الخميس ، أصدر بايدن تحذيرا خلال تصريحات في حفل جمع تبرعات ديمقراطي ‏‏في نيويورك ، وقارن تهديدات بوتين الأخيرة باستخدام سلاح نووي بأزمة الصواريخ ‏‏الكوبية عام 1962 ، وهي اللحظة التي اقتربت فيها القوتان العظميان من أزمة نووية.‏
 
وقال بايدن: "في المرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية ، لدينا تهديد مباشر باستخدام ‏‏سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه لا أعتقد أن هناك ‏‏أي شيء مثل القدرة على [استخدام] سلاح نووي تكتيكي وليس في نهاية المطاف مع ‏‏ارمجيدون."‏
 
ووفقا للتقرير، تمتلك روسيا أكثر من 1900 رأس نووي تكتيكي ، وفقًا للتقديرات العامة.‏
 

البنتاجون

الدفاع الامريكية

بوتين

حرب أوكرانيا

أسلحة نووية



الموضوعات المتعلقة

البنتاجون: مقتل 3 قياديين بتنظيم داعش الإرهابي فى غارات جوية بسوريا

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:00 ص

البنتاجون: مناورات مع كوريا الجنوبية واليابان لمواجهة تجارب كوريا الشمالية الصاروخية

الخميس، 06 أكتوبر 2022 09:35 م

"النووى الروسى" يربك حسابات البيت الأبيض.. مسئولون أمريكيون لـ"ذا هيل": جارٍ تطوير خطة المواجهة.. البنتاجون: أى هجوم نووى يحرم موسكو من "شرايينها الاقتصادية" مع الصين والهند.. وأوستن يحذر: بوتين بلا ضوابط

الخميس، 06 أكتوبر 2022 02:00 ص

البنتاجون: سنواصل تقديم منظومات هيمارس لأوكرانيا

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 10:16 م

البنتاجون يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا حلق فوق اليابان

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 07:39 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة