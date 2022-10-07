البنتاجون يقلل من تحذيرات بايدن: لا نرى مؤشراً لاعتزام بوتين استخدام أسلحة نووية

كتبت: نهال أبو السعود

قالت وزارة الدفاع الأمريكية إنها لا تزال لا ترى أي مؤشرات على أن الرئيس الروسي ‏‏فلاديمير بوتين يخطط لإطلاق أسلحة نووية، وذلك بعد أن حذر الرئيس جو بايدن من ‏خطر ‏‏"أرمجيدون" نووي أى احتمالية استخدام الأسلحة النووية.‏

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيه تود بريسيلي في بيان لـصحيفة بوليتكو إن ‏تعليقات ‏بايدن تظهر مدى جدية الولايات المتحدة في التعامل مع تهديدات بوتين ‏باستخدام ‏الأسلحة النووية.‏

وقال "ومع ذلك - ولكي نكون واضحين: لم نر أي سبب لتعديل وضعنا النووي ‏‏الاستراتيجي ولا لدينا مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية وشيكة".‏

كما أخبر مسؤولون أمريكيون بوليتيكو أنه لم يتغير شيء على الجبهة النووية خلال الـ 24 ‏‏ساعة الماضية. وقال الجنرال باتريك رايدر للصحفيين إن الوزارة ليس لديها أي معلومات ‏‏من شأنها أن تجعلها تغير وضعها النووي.‏

وكان مضمون تصريحات بايدن مختلفة مقارنة بالتعليقات التي أدلى بها مسؤولون من ‏‏إدارته ، والتي كانت محسوبة بدرجة أكبر، بحسب الصحيفة، حيث قال مستشار الأمن ‏القومي جيك سوليفان ‏مؤخرًا إن الولايات المتحدة تأخذ تهديدات بوتين على محمل ‏الجد ، لكنها لا ترى أي ‏مؤشرات على أنه يخطط لاستخدام أسلحة نووية.‏

وتابع بريسيلي: "إن هذا النوع من الخطاب غير المسؤول الذي رأيناه لا يمثل وسيلة ‏‏لزعيم دولة مسلحة نوويًا للتحدث" ، مشيرًا إلى أن الرئيس أوضح أن "أي استخدام ‏‏للأسلحة النووية على أي نطاق سيكون كارثيًا على العالم وسيترتب عليه عواقب وخيمة ‏‏‏".‏

وقال "لا يمكن كسب حرب نووية ولا يجب خوضها أبدًا ، مضيفًا أن وزارة الدفاع ‏‏ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.‏

ومساء الخميس ، أصدر بايدن تحذيرا خلال تصريحات في حفل جمع تبرعات ديمقراطي ‏‏في نيويورك ، وقارن تهديدات بوتين الأخيرة باستخدام سلاح نووي بأزمة الصواريخ ‏‏الكوبية عام 1962 ، وهي اللحظة التي اقتربت فيها القوتان العظميان من أزمة نووية.‏

وقال بايدن: "في المرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية ، لدينا تهديد مباشر باستخدام ‏‏سلاح نووي إذا استمرت الأمور في الواقع على المسار الذي تسير فيه لا أعتقد أن هناك ‏‏أي شيء مثل القدرة على [استخدام] سلاح نووي تكتيكي وليس في نهاية المطاف مع ‏‏ارمجيدون."‏

ووفقا للتقرير، تمتلك روسيا أكثر من 1900 رأس نووي تكتيكي ، وفقًا للتقديرات العامة.‏