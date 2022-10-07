البرازيل تعتقل عصابة "شيخ البيتكوين".. جمعت 770 مليون دولار في عمليات احتيال

فاطمة شوقى

صادرت الشرطة البرازيلية ، سبائك ذهبية وساعات فاخرة ومبالغ نقدية كبيرة في مداهمات لعصابة يشتبه في أنها جمعت حوالي 770 مليون دولار في عملية احتيال بالعملات المشفرة.

وقالت الشرطة البرازيلية أن 100 رجل شرطة شارك في عمليات مداهمة 20 منزلا لأعضاء العصابة التي يطلق عليها "شيخ البيتكوين" التي قامت بالاحتيال على الالاف من الأشخاص في البلاد و10 دول آخرى ، بما فيها الولايات المتحدة الامريكية، وفقا لبوابة جى1 البرازيلية .

وأشارت البوابة البرازيلية إلى أن زعيم العصابة هو فرانسيسلي فالديفينو دا سيلفا ، الملقب بـ "شيخ البيتكوين".

تمت المداهمات بإذن من محكمة في كوريتيبا ، كجزء من التحقيق في الاشتباه ، من بين جرائم أخرى ، بغسل الأموال والاحتيال الدولي.

وأوضحت البوابة أن العديد من لاعبى كرة القدم تعرضوا للاحتيال، وأيضا تم الاحتيال على مذيعة برنامج أطفال برازيلى ، والتي تدعى ساشا ميجيل ، حيث قامت العصابة بالنصب عليها في 1.2 مليون ريال برازيلى أي حوالى 230 الف دولار.

بدأ التحقيق في البرازيل في مارس ، بناءً على معلومات نقلتها السلطات الأمريكية عبر الإنتربول ، والتي كانت حول شبكة من "غسيل ملايين من الدولارات من خلال نظام من الاستثمارات الهرمية في العملات المشفرة".

وكانت العصابة توهم ضحاياها بالاستثمار بالعملات المشفرة للحصول على مكافأة شهرية تصل إلى 20% من رأس المال المستثمر ، وفى البرازيل وحدها يمكن أن يصل المبلغ الذى جمعته العصابة إلى 4000 مليون ريال برازيلى أي حوالى 770 مليون دولار.