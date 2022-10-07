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البحث العلمى: 17800 مستفيد من برنامج جامعة الطفل.. ودعم سنوى 17.8 مليون جنيه

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:00 ص
البحث العلمى: 17800 مستفيد من برنامج جامعة الطفل.. ودعم سنوى 17.8 مليون جنيه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى
كتب محمد صبحى

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أكدت أكاديمية البحث العلمى، برئاسة الدكتور محمود صقر، أن عدد المشاركين سنويا فى برنامج جامعة الطفل 4500 طفل بإجمالى دعم سنوى 17.8 مليون جنيه، وإجمالى عدد المستفيدين حتى الآن 17800 طفل، وعدد الجامعات المشاركة فى البرنامج 41 جامعة حكومية وخاصة ومركز بحثى.

ويأتى برنامج "جامعة الطفل" كأحد أهم البرامج التى تتبناها الأكاديمية ويلقى إقبالا مجتمعيا كبيرا ويهدف إلى تمهيد الطريق لجيل الشباب للفهم الجيد لخياراتهم واختياراتهم لمستقبلهم التعليمى وللتحديد الواضح لمجالات اهتمامهم والحصول على نظرة عميقة حول الثقافة الأكاديمية دون ضغوط مع اكتساب المهارات المطلوبة لقوة العمل للقرن الحادى والعشرين وتشكيل قدرتهم على الابتكار والاختراع.

ويتيح برنامج جامعة الطفل إمكانية التفكير العلمى والنقدى، والإبداعى عبر إتاحة الفرصة لتدريب الأطفال فى المجتمع الجامعي؛ فيؤهلهم الاحتكاك بالأساتذة الجامعيين والعلماء ودخول المعامل والتدريب والتأهيل الجامعى ويزيد من قدراتهم الإبداعية وقدراتهم العقلية وقدراتهم الابتكارية، وتبدأ الأنشطة التعليمية بالجامعات خارج نطاق اليوم الدراسى العادى، وداخل المدارس، قبل اليوم الدراسى، وأثناء تناول الغذاء، وبعد اليوم الدراسى، وأثناء العطلات والإجازات وغيرها.

 


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