الإندبندنت: ليز تراس طلبت عدم رفع علم الاتحاد الأوروبى فى قمة براغ

كتبت ريم عبد الحميد

نقلت صحيفة إندبندنت البريطانية عن موقع أوروبى، أن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، طلبت عدم إظهار أعلام الاتحاد الأوروبى فى اجتماع القادة الأوربيين فى العاصمة التشيكية براغ هذا الأسبوع.

وحضرت تراس القمة مع 40 من قادة ورؤساء آخرين، وناقشوا الحرب فى أوكرانيا وأزمة الطاقة التى تضرب القارة الأوروبية.

إلا أن أعلام الاتحاد الأوروبى الزرقاء، والتى كانت معتادة فى مثل هذه التجمعات، كانت غائبة بشكل ملحوظ فى المناطق العامة بقلعة براغ حيث تعقد القمة.

وذكر موقع يورأكتف ريبورتس الأوروبى أنه تم إبعاد الأعلام عن قمة المجتمع السياسى الأوروبى بطلب من تراس والوفد البريطانى.

وكان الدبلوماسيون الذين يمثلون الرئاسة التشيكية للمجلس الأوروبى، والمشاركين فى تنظيم القمة، حريصين على التأكيد على أن الحدث ليس له علاقة بالاتحاد الأوروبى نفسه.

وقالت إندبندنت إن الحكومة البريطانية ونواب المحافظين حساسون بشكل خاص إزاء أى إشارة إلى أن بريطانيا يمكن أن تتواصل مع المؤسسات السياسية للاتحاد الأوروبى، التى أمضوا سنوات يحاولون إخراج بريطانيا منها.

ويعد رفع العلم الأزرق بجوار أعلام الدول تقليد متكرر فى كثير من دول الاتحاد الأوروبى، حتى فى المناسبات غير الأوروبية، ويمكن رؤية النجوم الصفراء من المبانى المدنية.