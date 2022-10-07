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"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا بالمحافظات

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 06:00 ص
"الأوقاف" تفتتح اليوم 22 مسجدا بالمحافظات وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 22 مسجدًا، فى عدد من المحافظات منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و10 مساجد صيانة ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2022م حتى تاريخه 236 مسجدًا، منها 189 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 47 مسجدًا صيانة.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الغربية

م المسجد وعنوانه

1. الرشيدي – صالحجر - بسيون

2. الصحابة – عزبة الروضة – كفر البسطويسي- المحلة

3. البشبيشي – ميت حبيب - سمنود

 

مديرية أوقاف شمال سيناء

4. عثمان بن عفان – غرب العريش

5. سعد ابن معاذ – بئر العبد

 

مديرية أوقاف المنيا

6. البسطامي – بني موسى - أبو قرقاص

7. البعثة الفهيمية ( علي السمان ) – أبو جمعة – بني مزار

 

مديرية أوقاف الفيوم

8. القدادفة - عزبة علي عبد الحافظ – المحمودية - الغر ق - إطسا

 

مديرية أوقاف أسوان

9. البراسي- إدفو ثاني

 

مديرية أوقاف الإسماعيلية

10. الحرمين – تل الحطب – التل الكبير

 

مديرية أوقاف المنوفية

11. العمدة – شمنديل – قويسنا

12. الدكروري – طوخ – دلكا – مركز تلا

 

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. الجعيد - الوادي – طور سيناء

2. موقف التاكسي – المنشية – طور سيناء

3. النور حي الأمل –طور سيناء

4. الخليل إبراهيم – حي الزهراء – طور سيناء

 

مديرية أوقاف الغربية

5. أبو بكر الصديق – كفر الشيخ سليم - طنطا

 

مديرية أوقاف شمال سيناء

6. زارع الخير – قرية زارع الخير

 

مديرية أوقاف البحيرة

7. عزبة هندي – افلاقه

 

مديرية أوقاف المنيا

8. الحاج كامل – الشيخ مسعود - العدوة

 

مديرية أوقاف الجيزة

9. العجمي – مدينة العياط

 

مديرية أوقاف أسيوط

10. السلام – قرية شطب – مركز أسيوط


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