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الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:00 ص
الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الانخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة، ويشهد أيضا اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 40: 50 كم / س، وارتفاع الأمواج من 2: 2.5 متر، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 24.


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