افتتاح مسجد أولاد عوض الغربي في ساقلتة بسوهاج ضمن خطة إعمار بيوت الله.. صور

القى خطبة الجمعة اليوم الدكترو محمد حسنة عبدالرحيم وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج وأكد وكيل الوزارة في تصريحات له اليوم على الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

جاء إفتتاح المسجد اليوم بحضور عدد كبير من الأهالى وحضور الشيخ عثمان سليم مدير عام الدعوة ، والشيخ علي خليل مدير الإرشاد الديني، والشيخ ياسر دياب مدير المساجد الحكومية، ووالشيخ عبد الصبور عامر رئيس قسم المتابعة والمسؤول الإعلامي بالمديرية محمود العجوز.

يذكر أن اليوم اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أفتتح قبل ذلك مسجد «سلمان» بمدينة سوهاج الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والعميد أحمد فتحي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس مصطفى هارب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، والأهالي والمسجد ،مقام على مساحة ٤٠٠ متر مربع بالجهود الذاتية، موجهًا الشكر للقائمين على إقامة المسجد وإعماره.