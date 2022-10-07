اعترافات لصوص العيادات والشركات بالقاهرة: نفذنا 4 جرائم بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات، اعترفوا بارتكاب 4 جرائم سابقة بأسلوب كسر الباب.

كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من (طبيب – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) باكتشافه كسر باب العيادة عمله الكائنة بدائرة القسم، وسرقة (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"- منظار جلدية) من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة (شخصان - مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الحدائق – الأميرية" بالقاهرة "لهما معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل العيادات والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع ، وكسر الباب".

وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سيئ النية" مقيم بمحافظة القليوبية.