اليوم السابع
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استمرار فعاليات معسكر الفتيات "مهارتى لياقتى" بمراكز الشباب فى سوهاج.. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:09 م
استمرار فعاليات معسكر الفتيات "مهارتى لياقتى" بمراكز الشباب فى سوهاج.. صور معسكر الفتيات "مهارتى لياقتى" فى سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، انطلاق فاعليات المعسكر الثالث لبرنامج الرياضة من أجل التنمية بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومنظمة اليونيسيف لــ 150 فتاة للمرحلة السنية من 10 إلى 15 سنة فى الفترة من 6 أكتوبر إلى 9 أكتوبر الجارى.

وقال الدكتور محمد زكريا محمد وكيل المديرية للرياضة، إنه تم الاستعانة بعدد من خريجى كلية التربية الرياضية البنات من محافظة سوهاج لمساعدة المدربات فى تنفيذ الأنشطة والمهارات بالمعسكر ويهدف البرنامج إلى إكساب الفتيات المهارات الحركية والاجتماعية وكيفية التواصل السليم وتنمية القدرات الجسمية والعقلية من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدنى والحركى ويقدم البرنامج مجموعة من الأنشطة والتى تنفذ أغلبها من خلال العمل الجماعى بنظام المجموعات وتتم من خلالها المنافسة بين المشاركات.

وأشار إلى أن البرنامج يقدم أيضاً مهارات مبادرة دوى للفتيات لتسطيع الفتاة التعبير عن ما بداخلها وكيفية التعامل مع الآخرين وتم تقييم المشاركات من خلال الإستمارات المعتمدة من الوزارة للتقييم القبلى والبعدى بعد انتهاء البرنامج.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على أهمية هذه البرامج والأنشطة التى تقدمها الوزارة وخاصة للفتيات فى هذه المرحلة السنية حيث تعمل على تنمية قدرات الفتيات الجسمية والعقلية وتنمية النواحى الاجتماعية والعمل الجماعى وفى نهاية الجولة قدم الشكر لوزارة الشباب والرياضة لثقتها فى مديرية الشباب والرياضة بسوهاج بتنفيذ مثل هذه المعسكرات بالمحافظة.

 

فاعليات معسكر الفتيات
فاعليات معسكر الفتيات

 

الفتيات المشاركات بالفعالية
الفتيات المشاركات بالفعالية

 

المشاركات
المشاركات

 

جانب من الانشطة
جانب من الانشطة

 

فاعليات معسكر الفتيات ”مهارتي لياقتي“ بمراكز الشباب في سوهاج (11)
فاعليات معسكر الفتيات ”مهارتي لياقتي“ بمراكز الشباب في سوهاج

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