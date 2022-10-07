اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:07 ص
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استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم لصرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:00 ص
استمرار فتح المجمعات الاستهلاكية اليوم لصرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى المجمعات الاستهلاكية
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية، اليوم الجمعة، بالوجه القبلى فى صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات، كذلك صرف  الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ، كما توفر المجمعات الاستهلاكية كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية قد تعاقدت  على شراء 38 ألف طن زيت عباد وصويا خام صب مستورد بالدولار لطرحه عَلى بطاقات التموين، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

 

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن للمواطنين من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة لوزارة التموين بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى، كما نجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية في توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخرون استراتيجي في البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.


التموين

منافذ المجمعات الاستهلاكية

الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية

زيادة التموين

زيادة دعم بطاقات التموين



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