استمرار أعمال البحث عن طفل رضيع سقط إثر حادث في مصرف بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

تواصل الجهات المعنية في محافظة الشرقية جهود البحث عن جثمان طفل رضيع عمره عام ونصف؛ بعدما سقط الطفل في مياه مصرف بدائرة مركز مشتول السوق منذ يوم الأحد الماضي.

كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث سقوط رضيع عمره عام ونصف العام، في مياه مصرف بناحية عزبة الباشا التابعة لقرية الصحافة في مشتول السوق.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث اختلال عجلة قيادة تروسيكل يستقله أقارب من أسرة واحدة بالقرب من مياه المصرف، ما أسفر عن سقوط الطفل الرضيع ممدوح علي صبحي، عام ونصف.

وتبين وقوع الحادث أثناء توجه الأسرة لحضور مناسبة في قرية قريبة، فيما تواصل الجهات المعنية جهودها لمحاولة العثور على جثة الطفل وانتشالها، إذ لا يزال جثمان الرضيع مختفيًا في مياه المصرف منذ وقوع الحادث حتى الآن.