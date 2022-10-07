استرداد 13 فدانا أملاك دولة وإزالة أسوار بقنا ضمن الموجة 20 من الإزالات

شنت الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمحافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، بنطاق قرية العبايدة، التابعة للوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب بدشنا، في إطار حملات الموجة الـ20 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمحافظة.

قال حمادة صلاح جيلاني، رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي أبومناع غرب، إنه تم تنفيذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة بمنطقة العبابدة، والواقعة على مساحة 12 فداناً، وأسوار بالبلوك الابيض، على مساحة 170م وارتفاع 3متر، بناءً على تعليمات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وأشرف أنور، رئيس مجلس مركز ومدينة دشنا.

وتابع رئيس الوحدة المحلية، أنه يتم تشكيل لجنة من رجال الوحدة المحلية، لمتابعة ورصد كافة التعديات بجميع أنواعها، بهدف التصدي بكل حسم لتلك التعديات، حفاظاً على ممتلكات الدولة، وعلى المال العام.

وأشار جيلاني، إلى أنه تم رصد عدد من حالات التعدي على الأراضي أملاك الدولة، والتي تمكنت من إزالة قرابة 1000 متر تعديات بأسوار، بمناطق أبومناع شرق بالميات، وتعديات أخرى على الأراضي الزراعية، بأبومناع غرب والتي نفذت في الحال.

وشدد رئيس الوحدة المحلية، على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة التعدى على أراضي أملاك وإزالتها من المهد، وذلك حفاظاً على هيبة الدولة والقانون ومنع انتشار العشوائيات، وسط استمرار الحملات بشكل يومي، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.



