ارتفاع عدد القتلى جراء انهيار جليدى شمال الهند إلى 19 شخصا

نيودلهى (أ ش أ)

أعلن معهد "نهرو" لتسلق الجبال فى الهند اليوم الجمعة، العثور على ثلاث جثث جديدة، وذلك عقب مرور ثلاثة أيام من محاصرة فريق من المتسلقين تابع للمعهد جراء وقوع انهيار جليدى فى منطقة "أوتاركاشى" بولاية "أوتاراخند" شمال البلاد.

وذكر المعهد - حسبما نقلت قناة (إن دي تي في) الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى إلى 19 شخصا حتى الآن، مشيرا إلى أنه من بين الجثث ال19، 17 متدربا واثنتان لمدربين.

وأفاد المعهد بأنه لا يزال هناك 10 متسلقين في عداد المفقودين، وذلك عقب مرور ثلاثة أيام من وقوع الانهيار الجليدي عند قمة "دروبادي كا داندا 2" على ارتفاع 17 ألف قدم عندما كان الفريق في طريق العودة بعد وصوله إلى القمة.