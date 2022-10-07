ارتفاع حالات كورونا فى بريطانيا.. تسجيل 1.3 مليون إصابة خلال أسبوع

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن 1.3 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا فى بريطانيا خلال الأسبوع المنتهى فى 26 سبتمبر، وتمثل زيادة بنسبة 25% عن الأسبوع السابق، بحسب ما أظهرت الأرقام الرسمية.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية إن 1.1 مليون شخص من العائلات قد سجلوا إصابتهم بالفيروس فى الأسبوع المنتهى فى 19 سبتمبر، وزادت الإصابات فى إنجلترا وإيرلندا الشمالية، إلا أن الاتجاه غير مؤكد فى اسكتلندا وويلز، وفقا للمكتب.

ويأتى هذا بعد يوم من إصدار أرقام أخرى من قبل متب الإحصاءات الوطنية، والتى أشارت إلى أن 2.3 مليون شخص يعيشون فى بريطانيا أصيبوا بأعراض كورونا الطويلة، وهو زيادة 300 ألف إصابة عن فترة التسجيل السابقة.

كما ارتفعت أيضا حالات العلاج بالمستشفيات، وزاد عدد الأشخاص الذين دخلوا المستشفيات بنسبة 37% فى الأسبوع الماضى، وفقا للأرقام الحكومية.

وكان هناك 9631 مريضا مصابا بكورونا فى المستشفيات حتى صباح الأربعاء، وفقا لخدمات الصحة الوطنية، وهو أعلى رقم منذ الثالث من أغسطس.

ووفقا لخدمات الصحة الوطنية، فإن أغلب من يعانون من كورونا طويلة الأمد يتعاون فى غضون أيام أو أعراض، ويتحقق التعافى الكامل فى غضون 12 أسبوعا، إلا أن بعض الأعراض قد تستمر لفترة أطول مثل التعب والشعور بالإرهاب، وقصر النفس وفقدان الشم والتذوق.