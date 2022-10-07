اختراق أكبر بورصة عملات رقمية فى العالم.. و"‏CNBC‏": 570 مليون دولار خسائر

خسرت " Binance" وهى أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية فى العالم اكثر من نصف مليار دولار بعد اختراق شبكتها.
قالت وكالة اسوشيتد برس أن الشركة أوقفت مؤقتًا المعاملات وتحويل الأموال بعد اكتشاف استغلال بين نوعين من البلوك تشاين، وهى طريقة للسرقة الرقمية تم استخدامها مؤخرًا فى اختراق رئيسى آخر واحد على الأقل.
وفى تغريدة للرئيس التنفيذى لبورصة العملات الرقمية قالك: "تم احتواء القضية الآن. أموالك آمنة. نعتذر عن الإزعاج وسنقدم المزيد من التحديثات وفقًا لذلك".
قالت Binance فى الأصل إنه تم الاستيلاء على عملات رقمية تتراوح قيمتها من 100 مليون دولار إلى 110 مليون دولار ومنذ ذلك الحين، أفادت CNBC أن شركة التشفير فقدت 570 مليون دولار.
فى مدونة يوم الجمعة، قالت Binance إنها تعمل على إغلاق أى مناطق ضعف، وجاء فى المدونة: "أولاً، نريد أن نعتذر للمجتمع عن الاستغلال الذى حدث نحن نملك هذا بفضل مساعدة جميع خبراء الأمن والمشاريع والمدققين، تظل الغالبية العظمى من الأموال تحت السيطرة."
قالت Binance العام الماضى أن الوقت قد حان للمنظمين العالميين لوضع قواعد لأسواق العملات المشفرة. أقرت الشركة فى ذلك الوقت بأن منصات التشفير عليها التزام بحماية المستخدمين وتنفيذ عمليات لمنع الجرائم المالية، إلى جانب مسئولية العمل مع المنظمين وصانعى السياسات لوضع معايير للحفاظ على سلامة المستخدمين.
هذه ليست المرة الاولى التى يتم فيها استهداف شركات تداول العملات الرقمية، فى أغسطس تعرضت شركة Nomad لازمة حيث تم ضرب الخدمة التى تتيح للمستخدمين إرسال الرموز المميزة بين سلاسل الكتل المختلفة، حيث ذكرت تقارير إعلامية أنه تم الاستيلاء عليها مقابل 200 مليون دولار تقريبًا.
كما خسرت هارمونى وهى خدمة تداول عملات رقمية أخرى، حوالى 100 مليون دولار فى اختراق فى يونيو.
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