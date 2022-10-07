اليوم السابع
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اختراق أكبر بورصة عملات رقمية فى العالم.. و"‏CNBC‏": 570 مليون دولار خسائر

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:41 م
اختراق أكبر بورصة عملات رقمية فى العالم.. و"‏CNBC‏": 570 مليون دولار خسائر هاكرز
كتبت: نهال أبو السعود

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خسرت "‏ Binance‏" وهى أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية فى العالم اكثر من نصف ‏مليار دولار بعد اختراق شبكتها.‏

 

قالت وكالة اسوشيتد برس أن الشركة أوقفت مؤقتًا المعاملات وتحويل الأموال بعد ‏اكتشاف استغلال بين نوعين من البلوك تشاين، وهى طريقة للسرقة الرقمية تم ‏استخدامها مؤخرًا فى اختراق رئيسى آخر واحد على الأقل.‏

 

وفى تغريدة للرئيس التنفيذى لبورصة العملات الرقمية قالك: "تم احتواء القضية الآن. ‏أموالك آمنة. نعتذر عن الإزعاج وسنقدم المزيد من التحديثات وفقًا لذلك"‏.

 

قالت ‏Binance‏ فى الأصل إنه تم الاستيلاء على عملات رقمية تتراوح قيمتها من 100 ‏مليون دولار إلى 110 مليون دولار ومنذ ذلك الحين، أفادت ‏CNBC‏ أن شركة التشفير ‏فقدت 570 مليون دولار.‏

 

فى مدونة يوم الجمعة، قالت ‏Binance‏ إنها تعمل على إغلاق أى مناطق ضعف، وجاء ‏فى المدونة: "أولاً، نريد أن نعتذر للمجتمع عن الاستغلال الذى حدث نحن نملك هذا ‏بفضل مساعدة جميع خبراء الأمن والمشاريع والمدققين، تظل الغالبية العظمى من ‏الأموال تحت السيطرة."‏

 

قالت ‏Binance‏ العام الماضى أن الوقت قد حان للمنظمين العالميين لوضع قواعد ‏لأسواق العملات المشفرة. أقرت الشركة فى ذلك الوقت بأن منصات التشفير عليها التزام ‏بحماية المستخدمين وتنفيذ عمليات لمنع الجرائم المالية، إلى جانب مسئولية العمل ‏مع المنظمين وصانعى السياسات لوضع معايير للحفاظ على سلامة المستخدمين.‏

 

هذه ليست المرة الاولى التى يتم فيها استهداف شركات تداول العملات الرقمية، فى ‏أغسطس تعرضت شركة ‏Nomad‏ لازمة حيث تم ضرب الخدمة التى تتيح للمستخدمين ‏إرسال الرموز المميزة بين سلاسل الكتل المختلفة، حيث ذكرت تقارير إعلامية أنه تم ‏الاستيلاء عليها مقابل 200 مليون دولار تقريبًا. ‏

 

كما خسرت هارمونى وهى خدمة تداول عملات رقمية أخرى، حوالى 100 مليون دولار ‏فى اختراق فى يونيو.‏

 


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