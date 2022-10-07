اتحاد الصناعات: مواجهة تحديات الصناعة تنعكس على الوظائف والناتج المحلى والتصدير

كتب إسلام سعيد

أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ، أن المؤتمر الاقتصادي الكبير المزمع عقده نهاية الشهر الجاري يجب أن يتطرق لعدة نقاط رئيسية لدعم القطاع الصناعي للخروج من المرحلة الحالية بشكل، آمن خاصة أن الصناعة تعرضت لضغط كبير على مدار عامين نتيجة ارتفاع ملحوظ في خامات الإنتاج عالمياً بسبب تداعيات فيروس كورونا وصولا إلي تأثيرات سلبية على الأسعار نتيجة الحرب الأوكرانية الروسية.

وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة، أن هناك ضرورة ملحة لبحث نقاط مثل تسهيل إجراءات منح التراخيص الصناعية وتسهيل تخصيص الأراضي بأسعار تناسب المرحلة الحالية وبتقسيط لمدد لا تقل عن 10 سنوات خاصة أن عوائد الاستثمار الصناعى جيدة جداً عبر توفير آلاف الوظائف والحد من البطالة وزيادة الناتج المحلي الإجمالى.

وأشار الدسوقي ، إلي ضرورة عقد جلسات بالمؤتمر لمناقشة التحديات التي تواجه التصدير للسلع الصناعيه سواء عوائق رد أعباء التصدير أو مشكلات رد القيمة المضافة والعقبات التي تواجه المصدرين لفتح أسواق جديدة.

وأكد الدكتور كمال الدسوقي ، أهمية أن يناقش المؤتمر الاقتصادي الكبير تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية رقم 5 لعام 2015 والذي يواجه تحديات كبيرة من بعض الجهات والهيئات حيث يتم تفضيل بعض المنتجات الأجنبية على المنتج المحلي بالمخالفة للقانون.