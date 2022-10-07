إيطاليا تقلل استهلاك الغاز في الشتاء وتقتصر موسم التدفئة 15 يوما

فاطمة شوقى

وقع وزير البيئة الإيطالى ، روبرتو سينجولاني، مرسوما لتقليل استهلاك الغاز الطبيعي في فصل الشتاء، والذي بموجبه سيتم تقليص موسم التدفئة 2022-2023 بمقدار 15 يوما، وسيتم تخفيض درجة حرارة الهواء في المباني السكنية بدرجة واحدة، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تقسيم أراضي الدولة بأكملها إلى ست مناطق جغرافية، لكل منها فترة تدفئة خاصة بها.

وقالت الوكالة الوطنية الإيطالية للتكنولوجيا الجديدة والطاقة والتنمية الاقتصادية المستدامة Enea إن تنفيذ هذه الإجراءات ستوفر 2.7 مليار متر مكعب من الغاز.

وأوضحت الصحيفة إن هناك أماكن تم استثنائها من تطبيق هذه الإجراءات ، والتي منها المؤسسات الطبية ودور الحضانة ورياض الأطفال وحمامات السباحة والساونا وكذلك لجميع المباني المجهزة بأنظمة التدفئة التي تعمل بشكل أساسي على مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يسمح المرسوم لسلطات البلدية بتشغيل التدفئة خلال الفترات غير المنصوص عليها في هذه الوثيقة، في حالة "الظروف المناخية الصعبة بشكل خاص".