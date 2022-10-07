إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا - قنا

أصيب 8 أشخاص فى حادث تصادم ميكروباص مع سيارة نقل ثقيل بطريق سفاجا قنا، مساء اليوم، تحديدًا بمنطقة الكيلو 40، وتم استدعاء سيارات الإسعاف، وتم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص ومقطورة قل وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر برئاسة الدكتور محمد غريب مدير مرفق الإسعاف، والدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 8 اشخاص بينهم اربع حالات خطرة، و تم نقلهم إلى مستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.