إصابة 8 أشخاص فى انقلاب سيارة بـ"زراعى سوهاج" أثناء مشاركتهم فى زفة عروسين

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الزراعى الغربى أسوان القاهرة، قبل قليل، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق أثناء مشاركتها في زفة عروسين بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج، نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى المركزى للعلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق بناحية قرية مشطا دائرة مركز طما شمالى محافظة سوهاج ووجود مصابين، تم نقل المصابين للمستشفى وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي قامت بها الأجهزة الأمنية، أنه أثناء مشاركة سيارة ملاكى في زفة عروسة على الطريق الزراعى، اختلت عجلة القيادة بيد السائق نتيجة القيام بألعاب بهلوانية على الطريق، نتج عن الحادث عقب انقلاب السيارة إصابة م . م . 22 سنة بجرح قطعى بالوجه وكدمة بالصدر، وأ . م . ع . م 22 سنة بإشتباه كسر بالذراع الأيسر، وع . م . ا 22 سنة بإشتباه كسر بالذراع، وف . أ . ع 22 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأ . م . م 22 سنة بغيبوبة تامة واشتباه كسر بالساق اليمنى، وح . م . ع 11 سنة باشتباه كسر بالساق اليمنى، وم . ع . أ 21 سنة باشتباه كسر بالحوض، وم . ح . ع 22 سنة باإشتباه كسر بالحوض.

تم نقل المصابين لمستشفى طما المركزى تم تحويل مصاب إلى مستشفى أسيوط الجامعى و7 أخرين لمستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم رفع أثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.