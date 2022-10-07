اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:01 م
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إزالة 24 مقبرة مخالفة بطريق عمومي وهنجر في الشرقية

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:08 م
إزالة 24 مقبرة مخالفة بطريق عمومي وهنجر في الشرقية إزالة 24 مقبرة مخالفة بطريق عمومي و هنجر بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارات المتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بتشكيل لجان دورية للمرور اليومي لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو إستكمال أعمال بناء بدون ترخيص وفرض سيادة القانون على الجميع.
 
تنفيذا لذلك ، قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالعباسة بإزالة سور مخالف بقرية كفر أبو نجم بطول 32 م وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
ورئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية ، نفذت  أكبر حملة إزالة في المهد لتعدي علي الأرض الزراعية حيث تم إزالة 24 مقبرة حديثة ومجهزة للبيع كمشروع إستثماري لدفن الموتى خلف جبانة الإبراهيمية على الطريق الدائري وقد تمت الإزالة كليا وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 
كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحليه بغيته بإزالة هنجر بدون ترخيص من الصاج والكمر الحديد على مساحة 1000 متر بجوار المنطقة الصناعية التابعة للوحدة المحليه بغيته وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.
 
وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية في تنفيذ حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة التعديات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إزالة 24 مقبرة مخالفة بطريق عمومي و هنجر بالشرقية
إزالة 24 مقبرة مخالفة بطريق عمومي و هنجر بالشرقية
 
 

 


حملات ازالة تعديات الزراعية بالشرقية

ازالة البناء مخالف بالشرقية

ازالة الاشغالات بالشرقية

الشرقية



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