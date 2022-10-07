إزالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 1575 متر مربع بإسنا جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ضمن الموجة الـ20 تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الازالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفي هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز ، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة في المهد لعدد 3 حالات تعدي على أرض زراعية بطفنيس بالكيمان بمساحة 525 متر مربع، كما تم إزالة عدد 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بناحية ساحل القرايا على مساحة 1050 متر مربع تقريباً، وأيضا تم إزالة 5 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بقرية اصفون، منهم حالتين حفر لصب قواعد خرسانية ، وثلاث حالات اسوار من الطوب الأبيض والاسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وكان قد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن الإنتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي استمرت في خلال الفترة من 10 حتى 29 سبتمبر 2022، وذلك بإزالة 604 حالة تعدى على أملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، باسترداد أراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة والحفاظ على حقوقها وممتلكاتها.



إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بالأقصر



تعديات علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 1575 متر مربع بإسنا



جانب من حملات ازالة التعديات بالأقصر









