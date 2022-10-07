وذكرت القيادة في منشور، عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي ونقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الرسمية، أن الوضع في منطقة بوه الجنوبية لا يزال صعبًا، رغم أن القوات الأوكرانية تسيطر عليها.

وأضاف البيان أن "العدو ينفذ عمليات دفاعية بهدف السيطرة على الأرض التي تم الاستيلاء عليها في منطقتي خيرسون وميكولايف، في محاولة لإعاقة تطور هجومنا"..وتابع: أن أنظمة MLR الروسية وأنظمة المدفعية وقذائف الهاون تسببت في أضرار على طول خط القتال وعلى المجتمعات الإقليمية القريبة وكذلك في المناطق الخلفية والمدن والعديد من أهداف البنية التحتية الحيوية".

وأكد البيان أنه "على مدار يوم أمس، تمكن الجيش الأوكراني أيضا من إسقاط ست طائرات استطلاع من طراز Orlan-10s و Mahajer-6 في منطقتي بيريسلاف وميكولايف".

في السياق ذاته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية بالجيش الأوكراني في مدينة زابوروجيا أوليكساندر ستاروخ قبل قليل أن القوات الروسية هاجمت المدينة لأول مرة مستخدمه طائرات إيرانية الصنع من طراز كاميكازي.

وكتب ستاروخ منشورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلته وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الرسمية، قائلا:" اليوم، استخدم المحتلون طائرات بدون طيار لأول مرة. وكانت طائرات من طراز شاهد -136 بدون طيار. ولهذا السبب لم يسمع الناس في المدينة أي انفجارات من شأنها أن تكون عالية جدا".

وأضاف المسئول الأوكراني أن العديد من أهداف البنية التحتية بالمدينة قد تدمرت فضلا عن إصابة شخص من جراء الهجوم، بحسب التقارير الأولية.

كما أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية ، اليوم الجمعة ، مقتل 11 شخصا جراء قصف صاروخي روسي على منطقة زابوريجيه.

وأضافت خدمة الطوارئ "في أحد المواقع تم انتشال 8 جثامين لمدنيين من تحت أنقاض منزل سكني، وتم إنقاذ ستة آخرين ونقل 5 منهم إلى المستشفى"، مشيرة إلى أنه في موقع آخر تم إنقاذ 15 شخصا ونقل 8 منهم إلى المستشفى.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وقالت إن رجال الإنقاذ يواصلون العمل في موقع الحادث، مشيرة إلى أنه يشارك في عمليات الإنقاذ 45 شخصا و12 وحدة معدات تابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، بالإضافة إلى خمس وحدات معدات تقدمها الخدمات البلدية.



