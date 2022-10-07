إيمان حنا

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الجمعة، إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط، قد تسمح للتحالف بالتدخل، في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة، وفق ما نقلت "القبس" الكويتية.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم 13 دولة بالإضافة إلى 11 من حلفائها، الأربعاء، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.