وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن هناك مشاورات مع الكونجرس بشأن توفير أدوات وسلطات إضافية للتقليل من سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.

وقال إن من الواضح أن "أوبك+" تتحالف مع روسيا، وقرارها خفض الإنتاج كان خطأ ويصب في مصلحة روسيا الخاصة.