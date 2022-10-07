قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص، اليوم الجمعة، إن القدرة الإنتاجية الفائضة عن خفض إنتاج النفط، قد تسمح للتحالف بالتدخل، في حال حدوث أزمات عالمية بقطاع الطاقة، وفق ما نقلت "القبس" الكويتية.
واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم 13 دولة بالإضافة إلى 11 من حلفائها، الأربعاء، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً.
ومن جانبه اعتبر البيت الأبيض، أن "قرار أوبك+" خفض الإنتاج سيترك تداعيات سلبية كبيرة على الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وأشار البيت الأبيض -في بيان له أوردته قناة "الحرة الأمريكية" إلى أن القرار يعيد تذكيرنا بضرورة تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري من المصادر الأجنبية.
وأضاف البيت الأبيض في بيانه أن هناك مشاورات مع الكونجرس بشأن توفير أدوات وسلطات إضافية للتقليل من سيطرة أوبك على أسعار الطاقة.
وقال إن من الواضح أن "أوبك+" تتحالف مع روسيا، وقرارها خفض الإنتاج كان خطأ ويصب في مصلحة روسيا الخاصة.
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