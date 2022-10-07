أمن القاهرة يعيد نجل موسيقار شهير تغيب عن منزله بحلوان

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى إعادة الطفل يامن، نجل الموسيقار حسام عزت، ومدير الحملة الانتخابية للفنان مصطفى كامل، بعدما تغيب عن منزله ليلة أمس.

تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الموسيقار حسام عزت، مفاده تغيب نجله عن المنزل وتم تشكيل فريق بحث ليتم فحص كاميرات المراقبة وعقب إستخدام التقنيات الحديثة أمكن رصد خط سيره وتبين استقلاله أتوبيس جو باص بصحبة أحد زملائه متوجهين لمدينة الطور بجنوب سيناء.

وتم إخطار الاجهزة الأمنية بكمين الشهيد أحمد الحمدي، وامكن إستيقاف الطفل قبل ذهابه لقضاء يوم للتنزه برفقة زميله وإعادته لأسرته وتم اعادته لذويه وحرر محضر بالواقعة.