أسهم الحظ.. 6 أوراق مالية بالبورصة ترتفع بأكثر من 100% خلال 90 يومًا

كتب هانى الحوتى

حققت 6 أسهم بالبورصة المصرية، صعودًا تجاوز أكثر من 100% خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، لتكون بمثابة أسهم الحظ لأصحابها بعد تحقيقها ارتفاع قياسي خلال 90 يومًا، وهم:

1- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بنسبة 126.28% ليصل إلى مستوى 2.480 جنيه.

2- اودن للاستثمار والتنمية بنسبة 134.38% ليصل إلى مستوى 3.600 جنيه.

3- رواد السياحة-رواد بنسبة 152.53% ليصل إلى مستوى 30.960 جنيه.

4- بلتون المالية القابضة بنسبة 161.46% ليصل إلى مستوى 3.880 جنيه.

5- ليسيكو مصر بنسبة 164.89% ليصل إلى مستوى 10.410 جنيه.

6- المجموعة المصرية العقارية بنسبة 216.85% ليصل إلى مستوى 2.256 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 6.52% ليغلق عند مستوى 9827.46 نقطة، خلال جلسات الربع الثالث من عام 2022، وقفز مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 30.75% ليغلق عند مستوى 2250.50 نقطة- وهو أعلى مستوى منذ عامين- وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 25.14% ليغلق عند مستوى 3188.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 7.35% ليغلق عند مستوى 12144.31 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 4% ليغلق عند مستوى 3554.35 نقطة.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، في توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقي لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.