اليوم السابع
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أسعار الدواجن فى مصر اليوم والبيض يسجل 70 جنيها بالمزرعة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 09:00 ص
أسعار الدواجن فى مصر اليوم والبيض يسجل 70 جنيها بالمزرعة ارشيفية ــ دواجن
كتب إسلام سعيد

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شهدت أسعار البيض في مصر استقرار ملحوظ لتسجل كرتونة البيض الأبيض 70 جنيها في تداولات اليوم تسليم أرض المزرعة، في حين بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 72 جنيها وسجل البيض الأحمر سعر 76 جنيها، ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار بحسب المناطق في الجمهورية.
 
في سياق متصل تحركت أسعار الدواجن نحو الصعود إلى 34 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة ليبلغ سعر الفراخ البيضاء في الأسواق مستويات تتراوح بين 38 إلى 40 جنيها للمستهلك النهائي بعد إضافة مكاسب التجار وتكاليف النقل.
 
وبلغ سعر الفراخ الساسو 39 جنيها للكيلو وسجل سعر الكتكوت الأبيض 5.25 إلى 5.5 جنيه تسليم أرض المزرعة وبلغ الكتكوت الساسو 4.5 إلى 4.75 جنيه والفراخ البيضاء بلغ سعرها 24 جنيها للكيلو.

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