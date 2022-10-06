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7 مرشحين بانتخابات الرئاسة فى النمسا الأحد المقبل

الخميس، 06 أكتوبر 2022 11:19 ص
7 مرشحين بانتخابات الرئاسة فى النمسا الأحد المقبل ألكسندر فان دير بيلين
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي - ثاني أكبر الأحزاب النمساوية - دعمه للرئيس ألكسندر فان دير بيلين في انتخابات الرئاسة المقررة في البلاد يوم الأحد المقبل، حيث يتطلع الرئيس لفترة جديدة مدتها ست سنوات . 
 
وقالت باميلا راندي فاجنر رئيس الحزب - في تصريحات اليوم الخميس - إنه على الرغم من أن حزبها خارج الائتلاف الحكومي الحالي ، إلا أننا ندعم الرئيس الحالي لإنجازاته ومواقفه المتميزة، خاصة على الجانب الاجتماعي ، وقد رفضنا تقديم أي مرشح منافس من الحزب .
 
يذكر أن 7 مرشحين يخوضون انتخابات الرئاسة يوم الأحد المقبل، ودخلت الحملات الانتخابية للمرشحين المرحلة النهائية، حيث يعقد المرشحون اليوم عددا من المؤتمرات الجماهيرية في ميادين رئيسية في فيينا والولايات النمساوية الأخرى. 
 
من جانبها ذكرت وسائل الإعلام النمساوية ان الحملات الانتخابية كانت هادئة نسبيًا من حيث المحتوى.
 
وتشير استطلاعات الرأي العام إلى تفوق كاسح للرئيس فان دير بيلين بنسبة تتجاوز 60% ، بينما حصل المرشحون الآخرون على نسب متفاوتة لا تتجاوز 10% .
 
 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي

الكسندر فان دير بيلين

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انتخابات النمسا



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