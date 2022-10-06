وكيل "تعليم دميـاط" يلتقى متابعى الإدارات التعليمية لرصد انتظام العام الدراسى

دمياط معتز الشربيني

عقد "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بأعضاء المتابعة الميدانية بالإدارات التعليمية وديوان المديرية، بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء.

جاء ذلك لمتابعة انتظام العام الدراسي الجديد وانضباط العملية التعليمية ومناقشة عدد من النقاط المهمة والتي من شأنها تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب والعاملين بالمدارس.

وفي بداية الاجتماع رحب "وكيل الوزارة" بالحضور مقدما التهاني ببدء العام الدراسي الجديد وبالمولد النبوي الشريف وذكري السادس من أكتوبر متمنيا أن يكون عاما جديدا سعيدا علي أبنائنا الطلاب مليئا بالإنجازات لتعليم دميـاط.

وأكد "عبد الرؤوف" أن عضو المتابعة الميدانية مطالبا بتصحيح وعلاج السلبيات داخل المدارس وليس لتصيدها وكتابتها في التقرير فقط واذا قام بعلاج سلبية واحدة أثناء الزيارة فهو يعد إنجاز كبير لصالح العملية التعليمية ولابنائنا الطلاب.

ووجه "وكيل الوزارة" دعوة للجميع للعمل بالحب وروح الفريق الواحد المتعاون لتحقيق الإنضباط الإداري والتعليمي مؤكدا أن الشدة في التعامل لا تصل الي الحلول المرجوه.

وأشار "وكيل الوزارة" أنه لا يعرف كلمة كله تمام ولن يقبلها ولابد من أن نعترف أنه لايوجد مكان ليس به سلبيه، بل يجب علي المتابع تحديد السلبية وعلاجها بشتى الطرق الممكنة والاستعانة بالمختصين قبل إنتهاء الزيارة وكتابة التقرير.

وفي ختام الاجتماع أكد "عبد الرؤوف" علي ضرورة الالتزام بالجدية والانضباط حتي يكون المتابع مثال مشرف لذلك متمنيا للجميع التوفيق والسداد في المهام الموكله إليهم.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتورة منال عوض محافظ دمياط بمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري والتعليمي بالمدارس.