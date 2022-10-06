وزير-الرياضة-يطلق-المهرجان-الرياضي-للمشي-بمحافظات-الجمهورية-احتفالا-بذكرى-انتصارات-أكتوبر

أطلق الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إشارة بدء المهرجان الرياضي للمشي بجميع محافظات الجمهورية، عبرتقنية الفيديو كونفرانس، احتفالا بالذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة.

نفذت الاحتفالية الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الادارة العامة للقاعدة الشعبية"، وشارك اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاحتفالات بنصر أكتوبر برفقة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، وسيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وذلك بمنطقة حي الاسمرات ، وعلى التوازى أقامت الوزارة المهرجان الرياضى على مستوى جميع محافظات الجمهورية بمشاركة آلاف الشباب والفتيات وافتتحه الوزير عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور عدد من السادة محافظى المحافظات.

وفي بورسعيد شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مسيرة مشي تحت عنوان "العبور للجمهورية الجديدة"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد برئاسة عبدالفتاح حافظ، ومشاركة الإدارة العامة للقاعدة الشعبية في تنفيذ المسيرة التي رسمت لوحة فنية تعبر عن العبور الجديد.

كما تضمن المهرجان الرياضي عددا من العروض الرياضية والفنية ومسيرة مشي تقدمها القيادات التنفيذية بالمحافظات ، وبمشاركة أعضاء الجوالة حاملين الأعلام، كما شارك أعضاء فريق شباب يدير شباب YLY فى المهرجان الرياضي، واعضاء مراكز الشباب، والمشروع القومي للموهبه والبطل والاوليمبي، كما شارك في التغطية والتنظيم والتنفيذ وحدة المنسقين الإعلاميين ومسؤولي الربط الالكتروني والتحول الرقمي.

ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة على دور القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار البلاد وسلامة أراضيها، بما قدمه رجال القوات المسلحة من تضحيات خلال عقود طويلة وما قدمته من شهداء في الدفاع عن تراب الوطن، وإعلاء شأنه عبر عصور التاريخ، موجهاً الجميع باستمرار العمل والكفاح بروح نصر أكتوبر العظيم لاستكمال طريق التنمية والبناء والعبور لغد أفضل ومستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة .

وأشار وزير الشباب والرياضة الى أهمية مشاركة النشء والشباب في الفعاليات الرياضية والاحتفالات الوطنية التي من شأنها تنمية الوعي لدى النشء والشباب بقضايا الوطن وتاريخه المضيء ، لبث روح الولاء والانتماء لديهم ، تماشيا مع السياسة العامة للدولة المصرية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الشخصية المصرية.

كما أكد الدكتور أشرف صبحي على تكامل الدور الذي تسعى سياسة الوزارة إلى تحقيقه لبناء الانسان المصري ليس من الناحية البدنية فقط ، ولكن لتشمل الجوانب النفسية والفنية والثقافية والتوعوية ، مشيرا إلى تأكيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة نشر الوعي بين النشء والشباب لتوسيع مداركهم وتعريفهم بحقائق القضايا التاريخية والقومية ، وهو ما تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تحقيقه بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية من خلال عدد من الندوات والفعاليات حول ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.



آلاف-الشباب-فى-مهرجان-المشي



المهرجان-الرياضي-للمشي-(2)



المهرجان-الرياضي-للمشي-احتفالا-بذكرى-انتصارات-أكتوبر



المهرجان-الرياضي-للمشي-بمحافظات-الجمهورية-احتفالا-بذكرى-انتصارات-أكتوبر



المهرجان-الرياضي-للمشي



المهرجان



د.-أشرف-صبحي-فى-المهرجان-الرياضي-للمشي



علم-مصر



مشاركة-كبيرة-فى-المهرجان-الرياضي-للمشي



وزير-الرياضة-يطلق-المهرجان-الرياضي-للمشي-بمحافظات-الجمهورية-احتفالا-بذكرى-انتصارات-أكتوبر-(2)