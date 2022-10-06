وأضاف مولوي ،في تصريحات اليوم، أن إحباط تهريب المخدرات إلى تونس جاء في عملية نوعية جديدة قامت بها الأجهزة الأمنية اللبنانية، مشيرا إلى إلقاء القبض على شخصين من المتورطين في عملية التهريب حتى الآن.

وشدد مولوي على أن الأجهزة الأمنية ستقف لعمليات التهريب بالمرصاد، وذلك في إشارة إلى عمليات إحباط تهريب المخدرات عبر الموانيء البحرية والجوية والبرية خلال الفترة الماضية.