وزير البترول: مصر سوق كبير ومتنامى ويتمتع فرص استثمارية متميزة

كتبت -مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جان فيليب توريس النائب الأول لرئيس شركة توتال للطاقة لقارة إفريقيا والذي تولي مهام منصبه حديثا، حيث تم خلال اللقاء استعراض توجه الشركة العالمية للتوسع في مصر في مجال تسويق وتوزيع المنتجات البترولية بالسوق المحلي وزيادة عدد محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود.

وأكد المهندس طارق الملا خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون مع شركة توتال العالمية للطاقة في السوق المصري باعتبارها شركة رائدة في مجالات عملها وتمتلك خبرات وإمكانيات كبيرة تمثل اضافة لمنظومة تسويق الوقود وزيوت السيارات في مصر، مشيرا إلى أن الوزارة ترحب بالاستثمارات العالمية الجديدة في هذه الانشطة خاصة وأن مصر سوق كبير ومتنامي ويتمتع فرص استثمارية متميزة مع التوسع العمراني الكبير الذي تشهده البلاد، مشيدا بالمحطة الجديدة التي تم افتتاحها للشركة منذ ايام في منطقة حيوية بالقرب من المتحف المصري الكبير لتمثل نموذج لتطوير الخدمات المقدمة لمستهلكي الوقود.

ومن جانبه أعرب نائب رئيس توتال العالمية للطاقة عن تقديره للشراكة الحالية مع مصر وأنها حريصة علي تطوير التعاون بين الجانبين في مجالات توزيع الوقود والزيوت عالية الجودة خاصة وأن هناك إمكانيات ومقومات في مصر تسمح بتطوير التعاون بالشكل الامثل، لافتا إلي أن مصر مركز مهم لاستثمارات الشركة في القارة الأفريقية في مجال الزيوت عالية الجودة وبوابة للوصول لكافة الاسواق الأفريقية.