وزيرة التضامن تستعرض تقريرا عن خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين فى شمال سيناء

كتب مدحت وهبة

استعرضت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتنمية محافظة شمال سيناء.

فعلى مدار السنوات الماضية، قامت وزارة التضامن الاجتماعى، بالعديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة لدعم أسر محافظة شمال سيناء، ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء؛ كثفت وزارة التضامن الاجتماعي الجهود المبذولة لتنمية محافظة شمال سيناء؛ حيث كثفت الوزارة العمل مع المجتمع الأهلي، وشكلت لجنة رئيسية بوزارة التضامن الاجتماعي ولجان فرعية "لجنة المسح الاجتماعي - الدعم الغذائي– الدعم الصحي– الدعم النقدي-المشروعات الصغيرة-البنية التحية وسكن كريم"، وتجتمع اللجان بشكل دوري لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودمج أسر محافظة شمال سيناء في النسيج القومي المصري من خلال دعم أسر محافظة شمال سيناء، ودعمهم بالخدمات الأساسية، وتحسين مستوى المعيشة، وتقديم الدعم النقدي لهم، ومحو أمية السيدات، وتأهيلهم وتدريبهم على حرف منتجة، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والبيطرية، وتوفير مشروعات صغيرة للأسر، وتوفير أجهزة تعويضية وتقويمية للأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء حضانات لتنمية الطفولة المبكرة، وإتاحة فرص عمل للأسر والشباب في مشروعات صغيرة تتناسب مع بيئتهم.

ويرصد هذا التقرير أهم وأبرز التدخلات التي قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم أسر محافظة شمال سيناء والتي تتم بشكل شهري ومتابعة مستمرة.



أولا: الحماية الاجتماعية - توفير دعم نقدي شهري منتظم "تكافل وكرامة والضمان" لإجمالي 24,540 مستفيد موزعين كالتالي "12, 146 تكافل- 10,177 كرامة- 2,217 ضمان"، بإجمالي مبلغ 135,455.000 جنيه سنوياً، كما تم استخراج بطاقات تموينية لعدد 10,165 أسرة من مستفيدي تكافل وكرامة.

- صرف مساعدات نقدية لإجمالي 5,540 من الأسر الأولى بالرعاية وللصيادين والسائقين المضارين من عمليات مكافحة الإرهاب ومن النقل لمناطق أخرى بمبلغ وقدره 53,440,000 جنيه سنوياً وتم صرف تعويضات دفعة واحدة لإجمالي 2,143 مصاب، و742 من أسر الشهداء للمتضررين من المواجهات الأمنية بين قوات إنفاذ القانون والعناصر الإرهابية بإجمالي مبلغ 195,860,000 جنيه، كما تم صرف تعويضات مباني لعدد 815 أسرة نتيجة أحداث إرهابية بمبلغ وقدره 11,668,000 جنيه.

- تم سداد متأخرات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن 670 من الصيادين المضارين من وقف عمليات الصيد وقت مكافحة العمليات الإرهابية.

- تم استخراج بطاقة خدمات متكاملة لعدد1,580 حالة، كما تم توفير 25 من الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة.



ثانيا: التمكين الاقتصادي - تمويل 1600 مشروع متناهي الصغير، منهم 930 مشروع أغنام فردي، و670 مشروع للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وذلك بتمويل من موازنة الدولة، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وصندوق تحيا مصر.

- جاري التنسيق لإنشاء وحدة إنتاج ملابس، كما جاري إنشاء معصرة زيتون لإيجاد سلاسل قيمة تهدف إلى تشغيل أكثر من مرحلة في الزراعة والجمع، والعصر والتعبئة والنقل.



ثالثا: الخدمات التعليمية - تم إنشاء 7 حضانات جديدة ورفع كفاءة 8 حضانات قائمة.

- استفاد عدد 2500 طالب من برنامج المهارات الحياتية ومن التدريب على الإسعافات الأولية، كما استفاد 235 مدرسة من رفع خدماتها الأساسية ومن استكمال الحزم المدرسية.



رابعا: مبادرات تمت بالشراكة مع المجتمع المدني - يوجد عدد 450 جمعية ومؤسسة أهلية مسجلة بمحافظة شمال سيناء.

- يبلغ إجمالي التمويل الوارد إلى شمال سيناء 89,497,000 جنيه، ويتنوع التمويل ما بين المحلي والأجنبي.

- تم حفر 3 آبار زراعية عميقة وخطة خدمة البئر الواحد 25 فدان بإجمالي 75 فدان للثلاثة آبار وفي انتظار توصيل التيار الكهربي لهذه المناطق وللآبار بصفة خاصة. وجاري تركيب 18 بئر شرب و20 بئر زراعة، كما جاري حصر 50 بئر يحتاجوا إلى صيانة لبدء تشغيلهم مرة أخرى.

- تم تنفيذ قوافل للدعم الغذائي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كما يلي:

- 98,500 كرتونة مواد غذائية

- 15,300 طن لحوم مجمدة

- 250,000 عبوة دقيق

- ألبان أطفال

- 4000 بطاطين ومفروشات وملابس



الدعم الصحي - تم توزيع عدد 10,000 كمامة للحماية من فيروس كورونا.

- تم تنفيذ قوافل طبية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية وقد تم الكشف على 842 فرد، وتحمل تكلفة علاج 775 منهم، كما تم إجراء 30 عملية جراحية، وتقديم التحاليل الطبية وتطعيمات كورونا لعدد 1325 فرد.



التوعية والتدريب - تم تنفيذ ملتقيات التوعية المجتمعية الشاملة، بالشراكة مع 650 متطوع من الشباب.

- تم تنفيذ إجمالي 481 ندوة في مجال الحماية من تطرف الفكر ومن كافة أشكال العنف مثل زواج القاصرات وختان الإناث، ووصل إجمالي المستفيدين إلى 11,803 فرد.

- الأسر استخدام آبارهم للغير، وجاري حصر الآبار التابعة للدولة التي تحتاج إلى صيانة.

- تم بناء مدرسة إعدادي (مدرسة صناع الحياة الاعدادية المشتركة) بقرية عمر بن الخطاب بوادي الجدى.