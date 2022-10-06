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وزارة الدفاع تنشر فيديو عن المشير أحمد بدوى بتقرير "سجلات نصر أكتوبر المجيد"

الخميس، 06 أكتوبر 2022 05:09 م
وزارة الدفاع تنشر فيديو عن المشير أحمد بدوى بتقرير "سجلات نصر أكتوبر المجيد" الفريق أحمد بدوى
كتب - زكى القاضى

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نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيديو ضمن تقرير تحت عنوان "في سجلات نصر أكتوبر المجيد"، حول أحداث وشخصيات، بذلوا العطاء فاستحقوا السلام تقديراً لما قدموا من أجل عزة وكرامة الوطن، وفي تلك السجلات تصنع اسماءاً ورموزاً.
 
ومن بين هذه الأسماء المشير أحمد بدوي، قائد الفرقة السابعة مشاة، أثناء حرب أكتوبر، ولد في الثالث من إبريل عام 1927، في محافظة الإسكندرية والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها عام 1948 وفور تخرجه اشترك في حرب فلسطين في عام 1948، ثم عاد بعد الحرب ليعمل مدرساً في الكلية الحربية.
 
وإلي تفاصيل التقرير..
 

 


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