وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك فى مهرجان التمور بالوادى الجديد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر، في فعاليات الملتقى التسويقي الثاني للتمور "مهرجان التمور" بالوادي الجديد، الذى أقيم على هامش احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ 63، حيث أوضحت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، أن مشاركة المحافظة بالملتقى شملت ثلاث أجنحة متضمنة معروضات خاصة بالمحافظة ومعروضات خاصة بوحدة تكافؤ الفرص وجناح خاص بالمرأة المعيلة الممكنة اقتصادياً عن طريق وحدة تكافؤ الفرص، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف السكرتير العام للمحافظة محمد عبدالفتاح آدم.

وأضافت رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، فى بيان صحفى، أنه تم عرض منتجات من المحافظة مثل المشغولات اليدوية الخاصة بالبيت النوبي ومنتجات زراعية مثل البلح المجدول والصعيدي والمجفف، كما تم عرض فلفل الهالبينو "طازة ومجفف" من محطة تعبئة الشهيد ماجد صالح بوادي النسيم بإسنا، وذلك بحضور العارضين لمنتجات المحافظة محمود جابر والزهراء عبدالحميد وعايدة مصطفى.

وأكدت نورا عثمان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، على أنه استمر الملتقى لمدة 3 أيام وضم منتجات التمور ومشتقاتها، بمشاركة 100 عارض من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية، بالإضافة إلى ندوات علمية حول أحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية في مجال إنتاج التمور ومكافحة آفات النخيل، كما ضم الملتقى أكثر من 75 جناح عرض ومنطقة بازار للصناعات الحرفية.

فيما نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الأقصر برئاسة المهندسة نورا أحمد عثمان، ندوة بجمعية تنمية المجتمع بقرية العضايمة بمركز ومدينة إسنا، وجاءت الندوة تحت عنوان "المرأة والمجتمع" وفى إطار أنشطتها الميدانية فى المراكز والقرى، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة انتشار أنشطة الوحدات فى قرى ونجوع المحافظة والوصول للمواطنين، والاستماع لأفكارهم البناءة والتي تصب فى مصلحة الوطن وتدعم زيادة الإنتاجية.



تكافؤ الفرص بالأقصر تشارك فى مهرجان التمور بالوادى الجديد



مشاركة بالأقصر فى مهرجان التمور بالوادى الجديد