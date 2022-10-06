واشنطن بوست: تعرض نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس لحادث سير

كتب محمد جمال

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس تعرضت لحادث سير عندما كانت في طريقها إلى البيت الأبيض، بعدما ارتطمت السيارة التي كانت تقلها برصيف أحد الأنفاق، حسبما ذكرت شبكة الشرق الإخبارية.



وقالت متحدثة باسم نائبة الرئيس إن "هاريس ممتنة لكل ما فعلته الخدمة السرية للحفاظ على سلامتها"، مشيرة إلى أنها "لم تتعرض لأي إصابات، وتقدر الاستجابة السريعة للخدمة السرية فى إيصالها إلى البيت الأبيض بأمان".



وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة، إلى أن أفراد الخدمة السرية الذين كانوا يرافقون هاريس قاموا بنقلها إلى البيت الأبيض في سيارة أخرى، وأبلغوا القيادة بأن السبب هو عطل ميكانيكي أصاب السيارة الأولى.



ولكن مدير الخدمة السرية كيم تشيتل تلقى معلومات من عملاء آخرين، مساء الاثنين، تفيد بأن سبب تغيير السيارة ليس عطلاً ميكانيكياً، ولكن بسبب اصطدام سائق هاريس برصيف جانبي لأحد الأنفاق.