هنا يتفرع المترو للدائرى وجامعة القاهرة.. كل ما تريد معرفته عن محطة الكيت كات

كتب سيد الخلفاوى

افتتحت وزارة النقل 4 محطات متروا جديدة بالخط الثالث، وهم محطات "ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى، و"الكيت كات" وأكبر هذة المحطات هى محطة ناصر، وهي محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو.

ويتفرع المترو فى اتجاهين الأول للطريق الدائرى والآخر لجامعة القاهرة، حيث تعد المحطة تبادلية بين الاتجاهين.

وتمتد محطات الجزء الأول للمرحلة الثالثة، من العتبة الى الكيت كات بطول 4 كم ويشتمل علي (4) محطـات نفقية ( ناصر - ماسبيرو - صفاء حجازى - الكيت كات)، وذلك مرورا بالنفق اسفل نهر النيل من محطة ماسبيرو لمحطة صفاء حجازى بالزمالك.

وأجرت الهيئة القومية للأنفاق عمليات التشغيل التجريبي للمحطات الجديدة ، كما تم فتح الشوارع المغلقة من الأعلى بمحيط المحطات ورصفها أمام حركة المرور.