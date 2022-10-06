نجاح جراحة ميكروسكوبية دقيقة لزرع أصبع شاب بمجمع الإسماعيلية الطبى

الإسماعيلية- صبرى غانم

فى نجاح جديد لقسم جراحة التجميل بالمجمع الطبي بالإسماعيلية التابع لهيئة الرعاية الصحية بإجراء جراحة دقيقة بأستخدام أحدث الميكروسكوبات الجراحية بزراعة أصبع شاب حضر لقسم الطوارئ بالمجمع في حالة سيئة بعد تعرض أصبعه للقطع بآلة حادة مما تسبب في بتره.

حضر الشاب لطوارئ المجمع الطبي بعد تعرضه لإصابة بالغة بآله حاده أدت إلي بتر كلي بإصبع الخنصر وتم حجزه لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعلي الفور تقرر إجراء الجراحة له ، حيث تم إعادة توصيل وزرع الإصبع وتثبيت العظام وإعادة توصيل الأوتار والأوعية الدموية الدقيقة والأعصاب الطرفية الدقيقة بنجاح تام وتم متابعته بالقسم الداخلي لعدة أيام وتم خروجه بسلام. وتعد الجراحات الميكروسكوبية من أكثر الجراحات الدقيقة فى حالات إصابات اليد التي تتم بالمجمع الطبي، ويقدم قسم جراحة التجميل خدمات العيادة التخصصية لجراحة اليد وغيرها من الجراحات المستخدثة يوم الأربعاء من كل أسبوع.

تم إجراء الجراحة على يد نخبة من أمهر الأطباء، شملت كلاً من الدكتور محمود السيد جودة - اخصائي جراحة التجميل ود. محمد منصور أحمد - طبيب زمالة جراحة التجميل. ود. ياسمين محمود سالم - طبيب مقيم جراحة التجميل.