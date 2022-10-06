نائب محافظ سوهاج يشارك 500 شاب وفتاة فى مهرجان المشى والاسكيت.. صور

شارك أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اليوم الخميس، في مهرجان المشي والاسكيت الرياضي، والذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة؛ لمسافة 2 كيلو متر، بمشاركة 500 من الشباب والفتيات من جميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، برعاية وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بحضور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج، وذلك في إطار الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وقام وزير الشباب والرياضة بإطلاق شارة بدء فعاليات المهرجان من محافظة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث بدأت الفعاليات في الساعة العاشرة صباحا، بداية من ميدان رفاعة الطهطاوي أمام جامعة سوهاج بمدينة ناصر، مرورا بنفق كوبري أخميم، وصولا إلى الكورنيش الشرقى .

وفي نهاية المسيرة قام نائب المحافظ بتهنئة المشاركين والشعب المصري عامة، وأهالي سوهاج خاصة بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.