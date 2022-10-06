ميناء دمياط يستقبل السفينة اليونانية "MARAN GAS KALYMNOS" لتحميل 10 آلاف طن غاز

دمياط - فريق المحافظات

استقبلت هيئة ميناء دمياط اليوم الخميس، 14 سفينة متنوعة، بينما غادر 15 سفينة أخرى، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة.



كما استقبلت ميناء دمياط أيضا، ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) والتى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 10 آلاف طن من الغاز المسال.



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23528 طنا، تشمل 13178 طن يوريا و 1355 طن رمل و 8695 طن بضاعة متنوعة و 300 طن نشارة خشب.



كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 36583 طنا، تشمل 737 طن مواسير و 1975 طن رخام و 14000 طن ذرة و 13014 طن خردة و 5406 طن فول و 1051 طن ابلاكاش و 1329 راس ماشية "عجول تسمين" بإجمالي وزن 400 طن.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 876 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 230 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2113 حاوية مكافئة.



ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 95057 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136742 طنا.



كما غادر الميناء قطاري بحمولة إجمالية 2563 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، فيما بلغت حركة الشاحنات دخولاً و خروجاً 4934 شاحنة.