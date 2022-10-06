مياه كفر الشيخ: استعدادات لمواجهة الأزمات والكوارث لاستقبال موسم الأمطار والسيول

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد اللواء المهندس حسن عبدالغنى، القائم بتسيير الأعمال لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفرالشيخ، على المراجعة الكاملة لكافة مولدات الكهرباء (الديزل) لمحطات وروافع الصرف الصحى والمياه، مشيراً إلى أهمية وجود خريطة واضحة لمتابعة الأزمات محدد عليها المناطق الساخنة فى وقت الأمطار والسيول، وتحديد المعدات اللازمة لكل منطقة مع تحديد أماكن تجمع المعدات لتسهيل الانتقالات، مشدداً على توفير كافة مهمات السلامة والصحة المهنية حفاظا على سلامة العامل والمواطن.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده بإدارة الأزمات و الكوارث بالشركة ، رؤساء القطاعات" القطاع الإداري والقطاع الفني للمياه والقطاع الفني للصرف الصحي وقطاع التخطيط وقطاع المشروعات ومدير عام الصحة والسلامة المهنية.

ووجه عبدالغني، على استعداد الشركة التام للتعاون مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة وسرعة التعامل الفورى واللحظي مع الأمطار الشديدة ومدى جاهزية جميع محطات المياه والصرف الصحى ، و الروافع و الطلمبات لحين انتهاء موسم الشتاء ، مؤكدا المتابعة المستمرة لمجابهة الأزمات والطوارئ وتعتبر اللجنة في انعقاد دائم اعتبارا من اليوم.



الحضور في الاجتماع



جانب من الاجتماع في شركة مياه الشرب



جانب من الاجتماع