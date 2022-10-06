موسكو: فرض سقف على أسعار النفط الروسى سيلحق ضررًا بسوق الطاقة

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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيلحق الضرر بسوق الطاقة وسيؤدي إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار.

وقال نوفاك ـ في تصريحات صحفية لقناة "روسيا ـ 24" الإخبارية، بعد اجتماع أوبك +"إن مثل هذه القرارات ستضر بشكل كبير بسوق الطاقة ولن تؤدي إلا إلى زيادة العجز وارتفاع الأسعار نعتقد أنه لا يُنصح بتوريد النفط للمستهلكين، الذين يعتزمون تطبيق فرض سقف على الأسعار، وروسيا ستزود فقط المستهلكين الذين يضمنون أسعار السوق".

وكشف نوفاك أن إنتاج النفط في روسيا يبلغ حاليًا 9.9 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أن لدى صناعة النفط الروسية إمكانية لزيادة الإنتاج، قائلاً إن ميزانية روسيا صُممت على أساس أسعار النفط البالغة 70 دولارًا للبرميل، وهو سعر مناسب لنا.

ووصف قرار "أوبك +" بخفض إنتاج النفط فى شهر نوفمبر المقبل بمقدار مليوني برميل يوميا دفعة واحدة بأنه غير مسبوق، لافتَا إلى أن مثل هذه القرارات تكون مرتبطة بضرورة موازنة السوق قبل فصل الشتاء.

وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي أن بلاده مستعدة لضخ الغاز عبر الفرع غير المتضرر من خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي 2".