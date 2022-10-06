موسكو تدعو الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة إلى قبول نتائج الاستفتاءات

كتب أحمد عرفة

دعا نائب مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة لدى وزارة الخارجية الروسية قسطنطين فورونتسوف، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قبول نتائج الاستفتاءات في مناطق جنوب وشرق أوكرانيا، التي أصبحت أراضي روسية سواء أراد الغرب ذلك، أم لا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة لدى وزارة الخارجية الروسية: ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى قبول واقع جديد لا مفر منه تمليه الحياة نفسها ويستند إلى الإرادة الحرة للشعوب، حيث ستجد الحقيقة طريقها، سواء أراد الغرب ذلك أم لا.

وأوضح نائب مدير إدارة حظر انتشار الأسلحة لدى وزارة الخارجية الروسية أن نتائج الاستفتاء تتحدث عن نفسها، واستخدم أهالي دونيتسك ولوجانسك وزابوروجيا وخيرسون حقهم المشروع في تقرير المصير واتخذوا خيارا واعيا، وأتيحت لهم الفرصة للتعبير عن إرادتهم بشكل مستقل وحر، كما أكد ذلك المراقبون الدوليون وهذه الخطوة تتفق تماما مع مبدأ المساواة وتقرير المصير، المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وفي إعلان عام 1970 حول مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، وفي العديد من الوثائق الدولية الآخرى.