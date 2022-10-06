منسق مبادرة حياة كريمة بالاسماعيلية: شرق قناة السويس تشهد ملحمة تنموية كبرى

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال الدكتور محمد أنور ترك منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية إنه في شهر أكتوبر شهر الانتصارات تشهد مصر أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز القنطرة شرق، والتي تعمل في الأربع قرى الرئيسية الواقعة على أنقاض خط بارليف .

وأوضح ترك أن حياة كريمة تقام الآن شرق قناة السويس وتم الانتهاء من 97% من حجم الأعمال في 16 قرية من بينهم قرية أم خشيب التي كانت أكبر مركز لسيطرة العدو الإسرائيلي، وكذلك قرى السلام شرق القناة وسرابيوم غرب القناة الذين شهدوا ثغرة الدفرسوار.



وقال منسق حياة كريمة في الإسماعيلية، إنه كما اشتبك أبائنا مع العدو في 73، احنا بنقوم بدورنا بتوصيل حياة كريمة في 18 محور تلمس حياة الإنسان المصري فنحن هنا نقدم حياة كريمة بجد، في حاجات عانت من القرية المصرية لسنين طويلة، ونحاول تقديم حياة كريمة لأهلنا في شرق القناة في القنطرة شرق في صورة بناء الإنسان .



وأوضح الدكتور محمد أنور، أن معدلات التنفيذ في حياة كريمة في الإسماعيلية وصلت إلى 95% في قطاع مياة الشرب في الـ15 قرية، والأبنية التعليمية 100%، والمجمعات الخدمية الحكومية 100% لإنهاء معاناة المواطنين في إنهاء مصالحهم اليومية، بعدما كانوا يضطرون للعبور من الشرق إلى الغرب، حيث ستتواجد هذه المجمعات الخدمية في 4 قرى شرق القناة .





وأضاف أن هذه الإنجازات تتم بالتعاون مع الذراع التنفيذي للمباردة، وهو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موضحًا أن المبادرة تواصل العمل في قطاعات الغاز الصرف والشباب والرياضة وغيرها من النواحي التي تهم الإنسان .



الدكتور محمد أنور ترك منسق حياة كريمة بالإسماعيلية (2)